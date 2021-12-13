Львов заполонили снежные половые органы: фото "скульптур"

В Сети опубликовали фото уличных развлечений.
Во Львове уже несколько дней падает сильный снег. В Сети местные жители публикуют фото шутливых "скульптур".
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типовой Львов".
Авторы, опубликовавшие фото, отмечают, что в этом году во Львове местные жители развлекаются, лепя снежные скульптуры в форме половых органов.
"По Львову стоят снежные причандалы", — говорится в сообщении к фото.
Напомним, Львов 12-13 декабря засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять по паркам и уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы прочистить тротуары и дороги.
Читайте также:
- Через "Дію" выплатят не только 1000 грн: кто из украинцев, если поспешит, может получить 9 000
- Вифлеемский огонь привезли во Львов: как и где его получить
- Гороскоп таланта на 2022 год для всех знаков зодиака