Львов заполонили снежные половые органы: фото "скульптур"

В Сети опубликовали фото уличных развлечений.

Во Львове уже несколько дней падает сильный снег. В Сети местные жители публикуют фото шутливых "скульптур".

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Об этом сообщают в телеграмм-канале "Типовой Львов".

Авторы, опубликовавшие фото, отмечают, что в этом году во Львове местные жители развлекаются, лепя снежные скульптуры в форме половых органов.

"По Львову стоят снежные причандалы", — говорится в сообщении к фото.

Напомним, Львов 12-13 декабря засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять по паркам и уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы прочистить тротуары и дороги.

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