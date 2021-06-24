Львов за 75 лет побил исторический температурный режим: после жары ожидаются сильные грозы и град

Львов за 75 лет побил исторический температурный режим: после жары ожидаются сильные грозы и град

25 июня ожидается гроза. Поэтому уже объявили штормовое предупреждение.

В Львове в четверг, 24 июня, в 15:00 температура воздуха поднялась до 32,4 градуса. Это — впервые за 75 лет метеорологических наблюдений.

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Об этом сообщила руководитель отдела метеопрогнозов Львовского регионального гидрометцентра Елена Смалюх, пишет zaxid.net.

Елена Смалюх подчеркнула, что сегодняшняя жара побила рекорд 2016 года, когда на Львовщине было зафиксировано 29,7 градусов тепла. Вместе с тем синоптик предупредила об изменении погоды 25 июня.

"Все эти опасные явления, которые сейчас происходят в Польше, вероятно, придут к нам", — отметила Елена Смалюх.

В ГСЧС во Львовской области уже объявили штормовое предупреждение. В пятницу, 25 июня, погода изменится, ожидаются сильные грозы с градом.

"По территории Львовской области и г. Львову 25 июня днем грозы, во время грозы порывы ветра и шквалы 17 — 22 м/с, в отдельных районах 25 м/с. Местами сильные ливни, град", — говорится в сообщении.

Напомним, Европу после жары накрыла непогода. В Германии выпал огромный град размером с теннисный мяч, а в Польше затопило метро.

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