Львов накрыло гигантское редкое облако: фото, видео

"Грозовой воротник" — редкость в Украине.

Сегодня утром, 17 августа, во Львове заметили гигантское грозовое облако. Оно надвигалось на город со стороны ул. Науковой.

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Видео этого явления опубликовал местный житель Дмитрий Швец на своей странице в Facebook.

Вероятно, это — "грозовой воротник" — подвид кучево-дождевых облаков, прокомментировала ZAXID.NET синоптик Натальи Диденко.

"Утром через Львов проходил атмосферный фронт, а такие облака вызывают дождь, ливень, грозу и шквалы. Кучево-дождевые облака в Украине случаются чаще, а вот явление "грозовой воротник" - редкость", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове и области в течение дня ожидаются грозы, местами значительные дожди и град, порывы ветра 17-22 м/с. По состоянию на утро 17 августа непогода полностью обесточила 123 населенных пункта во Львовской области и повалила десятки деревьев.

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