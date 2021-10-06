Львов на пороге "красной" зоны: известно, когда и при каких условиях в городе могут ввести локдаун

Львов на пороге "красной" зоны: известно, когда и при каких условиях в городе могут ввести локдаун

Во Львове могут закрыть школы и отменить все массовые мероприятия.

Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в "красную" зону карантина. В случае ухудшения эпидситуации с коронавирусом в течение следующих недель, в городе могут могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что городские власти уже обсудили конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы остановить волну коронавируса, "которая сегодня начинает нарастать".

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"Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время — через неделю-две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничениях о работе заведений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий", — пояснил Москаленко.

Он уточнил, что штаб только предложит, а детальные решения будет принимать комиссия ТЭБ и ЧС.

Как сообщалось, в Киеве усиливают карантин. Новые ограничения начнут действовать, как только Киев окажется в "оранжевой" или "красной" зоне. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

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