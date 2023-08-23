Львов может быть без света до двух месяцев: Садовый призвал готовиться к блэкаутам

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан готовиться к тому, что света может не быть до двух месяцев. Он отметил, что город должен организовать подвоз воды и отметил, что выживать без электричества будет сложно.

Об этом он сказал 23 августа на сессии Львовского городского совета.

Садовый на сессии отметил, что люди и город должны быть готовы к блэкаутам. Он подчеркнул, что выживать без электричества будет очень сложно.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам", — сказал он.

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк добавила, что город должен закупить топливовозки и водовозки. Она добавила, что может произойти такое, что топливо придется везти туда, где есть генераторы.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснил, что зимой не будут выключать свет в Украине, поскольку энергосистему активно готовят к отопительному сезону. Однако он отметил, что это будет возможно, если российские террористы не будут наносить новые ракетные удары.

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