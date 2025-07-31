Змея укусила мальчика на Львовщине: что с ним сейчас

Змея / © Pexels

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В селе Сянки Львовской области 30 июля восьмилетнего мальчика укусила змея. Ребенка забрали в больницу.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Змея укусила ребенка 30 июля в 13:50 в селе Сянки Самборского района Львовщины. Пострадавшим оказался мальчик из Ужгорода 2017 года рождения.

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Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу «Охматдет» во Львове.

Напомним, в начале июля сообщалось, что на Львовщине активизировались змеи и фиксируется рост количества укусов. Так, 30 июня из-за змеиных укусов сразу три человека попали в больницы.

К слову, ранее в Бучанской громаде Киевской области заметили гадюку Никольского — ядовитую змею из Красной книги. Этот вид обычно избегает контакта с людьми, но в случае опасности тканая гадюка может укусить.