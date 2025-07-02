На западе Украины активизировались змеи: что известно и как действовать в случае укуса

Змея / © pixabay.com

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Во Львовской области фиксируют рост количества укусов змей. Вечером 30 июня сразу три человека попали в больницы.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Первым к врачам обратился 44-летний мужчина из села Волосянка Славской общины (Стрыйский район) — около 19:49 его госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу с укусом в область левого голеностопного сустава. Менее чем через полчаса, в 20:02, в Турковскую центральную больницу попал 23-летний житель села Малая Волосянка (Самборский район) — змея укусила его в левую кисть. Третий случай зафиксировали в 21:29 в селе Исаи той же Турковской общины — 40-летнюю женщину доставили в больницу после укуса в правую руку.

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Медики оценивают состояние всех троих как средней тяжести.

Что делать, если вас укусила змея

Ранее в Минздраве отмечали, что при укусе змеи важно как можно скорее обратиться к врачу. Если немедленно попасть в медучреждение нет возможности — следует оказать пострадавшему домедицинскую помощь.

Прежде всего — сохраняйте спокойствие и не допускайте лишних движений. Пораженную конечность следует освободить от одежды, обуви и украшений, наложить на место укуса стерильную повязку с антисептиком. Пострадавшему следует дать много воды — это поможет организму бороться с ядом. Если есть аптечка — дайте 1-2 таблетки противоаллергического средства. Конечность желательно зафиксировать в поднятом положении и приложить к ране холод — например, лед, завернутый в ткань.

Минздрав предостерегает: нельзя прижигать место укуса, накладывать жгут, высасывать яд или обрабатывать рану дополнительно. Употребление алкоголя в такой ситуации категорически запрещено.

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