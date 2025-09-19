Жуткое ДТП с мотоциклом и бусом произошло на Львовщине: какие последствия (фото)

Разбитый в ДТП на Львовщине мотоцикл / © Полиция Львовской области

Во Львовской области вечером 18 сентября лоб в лоб столкнулись мотоцикл Honda RCX и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП погиб водитель двухколесного.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Жуткая авария произошла около 19:20 на автодороге «Жорниска-Карачинов» неподалеку от села Вороцив Яворивского района.

По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Honda RCX, которым управлял 50-летний житель района, и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 39-летнего жителя одного из поселков Яворивского района.

Из-за полученных в аварии травм водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Наказание за это предусматривает от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото с места ДТП с мотоциклом и микроавтобусом во Львовской области / © Полиция Львовской области

Фото с места ДТП с мотоциклом и микроавтобусом во Львовской области / © Полиция Львовской области

Напомним, в июле в ДТП с участием мотоцикла и трактора в Ивано-Франковской области погиб народный депутат Ярослав Рущишин. Авария произошла на трассе Мукачево — Львов вблизи села Бабухов. Мотоцикл, которым управлял политик, врезался в прицеп трактора.