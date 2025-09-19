- Дата публикации
Жуткое ДТП с мотоциклом и бусом произошло на Львовщине: какие последствия (фото)
Полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Яворивском районе на Львовщине. В аварии погиб один из водителей.
Во Львовской области вечером 18 сентября лоб в лоб столкнулись мотоцикл Honda RCX и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В ДТП погиб водитель двухколесного.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Жуткая авария произошла около 19:20 на автодороге «Жорниска-Карачинов» неподалеку от села Вороцив Яворивского района.
По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Honda RCX, которым управлял 50-летний житель района, и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 39-летнего жителя одного из поселков Яворивского района.
Из-за полученных в аварии травм водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Наказание за это предусматривает от 3 до 8 лет заключения с лишением права управлять транспортом на срок до 3 лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
