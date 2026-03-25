Жизнь сильнее взрывов: во Львове во время атаки родились Ярослав и Софийка (фото)

Последствия атаки на Львов 24 марта / © Associated Press

Пока Россия атаковала Львов дронами 24 марта, в укрытии университетской клиники продолжалась борьба за жизнь. На свет появились двое малышей — Ярослав и Софийка, чье первое дыхание прозвучало под звуки взрывов.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Во время вчерашней массированной атаки во Львове в укрытии Клиники матери и ребенка родились двое младенцев.

«Рождались наши малыши под обстрелы и взрывы в надежном укрытии: Ярослав — весом 3520 граммов и ростом 52 сантиметра, и Софийка — 2400 граммов и 47 сантиметров», — говорится в заявлении.

В больнице отмечают, что укрытие клиники полностью оснащено всем необходимым для безопасных родов: там есть соответствующее оборудование, медикаменты и комфортные условия как для рожениц, так и для новорожденных.

Даже в сложных обстоятельствах там продолжают принимать новую жизнь.

Младенец, который родился во время атаки на Львов 24 марта

Младенец, который родился во время атаки на Львов 24 марта

Атака на Львов 24 марта — что известно

Напомним, 24 марта Львов атаковали российские беспилотники, из-за чего произошли попадания и падения обломков в центре, на Сыхове и в Бибрской громаде. Повреждены жилые дома на площади Соборной, улицах Братьев Рогатинцев, Коперника и проспекте Червонои Калины, а также объект наследия ЮНЕСКО. Возникли пожары, на местах работали спасатели.

Из-за атаки на жилые дома во Львове за медицинской помощью обратились 27 человек. Как сообщил мэр Андрей Садовый, сейчас в стационарах остаются семь пострадавших: двое в состоянии средней тяжести находятся в больнице святого Пантелеймона, еще пятеро — в больнице святого Луки, причем трое из них остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.