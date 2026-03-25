Жизнь сильнее взрывов: во Львове во время атаки родились Ярослав и Софийка (фото)
Львовские врачи показали несокрушимость, приняв роды в укрытии во время вражеского обстрела.
Пока Россия атаковала Львов дронами 24 марта, в укрытии университетской клиники продолжалась борьба за жизнь. На свет появились двое малышей — Ярослав и Софийка, чье первое дыхание прозвучало под звуки взрывов.
Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.
Во время вчерашней массированной атаки во Львове в укрытии Клиники матери и ребенка родились двое младенцев.
«Рождались наши малыши под обстрелы и взрывы в надежном укрытии: Ярослав — весом 3520 граммов и ростом 52 сантиметра, и Софийка — 2400 граммов и 47 сантиметров», — говорится в заявлении.
В больнице отмечают, что укрытие клиники полностью оснащено всем необходимым для безопасных родов: там есть соответствующее оборудование, медикаменты и комфортные условия как для рожениц, так и для новорожденных.
Даже в сложных обстоятельствах там продолжают принимать новую жизнь.
Атака на Львов 24 марта — что известно
Напомним, 24 марта Львов атаковали российские беспилотники, из-за чего произошли попадания и падения обломков в центре, на Сыхове и в Бибрской громаде. Повреждены жилые дома на площади Соборной, улицах Братьев Рогатинцев, Коперника и проспекте Червонои Калины, а также объект наследия ЮНЕСКО. Возникли пожары, на местах работали спасатели.
Из-за атаки на жилые дома во Львове за медицинской помощью обратились 27 человек. Как сообщил мэр Андрей Садовый, сейчас в стационарах остаются семь пострадавших: двое в состоянии средней тяжести находятся в больнице святого Пантелеймона, еще пятеро — в больнице святого Луки, причем трое из них остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.