Жительнице Львова пересадили печень после коронавируса, который запустил редкую болезнь

Львовянка Ирина Чабай, которой пересадили печень из-за спровоцированной коронавирусом болезни / © Перше медичне об'єднання Львова

Коронавирус стал неожиданным катализатором редкой наследственной мутации у 35-летней львовянки Ирины Чайбай и привел к циррозу печени. Единственным шансом на спасение оказалась срочная трансплантация органа.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

История Ирины берет начало в 2020 году. Тогда она перенесла коронавирус в легкой форме, без серьезных симптомов. Казалось, опасность миновала, но анализы показали аномально высокий уровень тромбоцитов — 900 при норме до 400. Лечение дало временный результат, однако проблемы со здоровьем вернулись.

Через два года у женщины появился асцит — скопление жидкости в животе. Врачи диагностировали синдром Бадда-Киари, вызванный тромбозом печеночных вен. Стентирование помогло лишь на время.

В прошлом году ситуация резко ухудшилась: вес Ирины вырос на 30 кг из-за жидкости, врачи констатировали цирроз печени и заявили, что единственный выход — пересадка органа.

Именно тогда выяснилось, что причиной является редкая наследственная мутация — фактор V Лейдена, который мог годами оставаться незаметным.

«У Ирины таким фактором стал COVID-19. Из-за этого у нее возник редкий синдром Бадда-Киари, то есть тромбирование печеночных вен, что вызывает плохой кровоток. Все это необратимо вызывает цирроз печени. Таким пациентам показана только трансплантация», — объяснил хирург-трансплантолог Больницы Святого Пантелеймона Олег Гузий.

Несмотря на тяжелое состояние, Ирина не теряла оптимизма.

«Я еще молодая. Мне нужно жить. Надо быть на позитиве — это самое важное. У меня 2 детей и это все я делала ради них, чтобы они видели маму здоровой», — рассказала женщина.

8 июля для пациентки нашелся донор. Она с доверием легла на операцию, и трансплантация прошла успешно. Сегодня, более двух месяцев спустя, Ирина восстанавливается, проводит время с сыновьями и мечтает путешествовать по Украине.

