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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
306
Время на прочтение
1 мин

Жительница Херсона уже второй раз пережила атаку РФ во Львове

Переехавшая во Львов жительница Херсона даже на западе Украины уже дважды едва не погибла от российских ударов.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Львову

Удар по Львову

Жительница Херсона Анна Спивак, покинувшая родной город, спасаясь от российских обстрелов, уже во второй раз попала под удар РФ во Львове.

Об этом передает «Эспрессо».

«Я приехала из Херсона. Но я уже пережила стресс. Когда были взрывы в сентябре (не уточняет, в каком году — Ред.), меня сосед вынес на руках. Потому что дверь была заблокирована. Я чуть не погибла. А сегодня снова. Я ночью просыпаюсь — взрыв. Мы стали бежать в бомбоубежище. Руки трясутся, давление под 200. Много ракет летело. Очень страшно», — рассказала женщина.

/ © Еспресо.TV

© Еспресо.TV

Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, атаку пережили Львов и Луцк. Также сообщалось, что в Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.

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Дата публикации
Количество просмотров
306
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