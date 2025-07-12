Жительница Херсона уже второй раз пережила атаку РФ во Львове

Удар по Львову

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Жительница Херсона Анна Спивак, покинувшая родной город, спасаясь от российских обстрелов, уже во второй раз попала под удар РФ во Львове.

Об этом передает «Эспрессо».

«Я приехала из Херсона. Но я уже пережила стресс. Когда были взрывы в сентябре (не уточняет, в каком году — Ред.), меня сосед вынес на руках. Потому что дверь была заблокирована. Я чуть не погибла. А сегодня снова. Я ночью просыпаюсь — взрыв. Мы стали бежать в бомбоубежище. Руки трясутся, давление под 200. Много ракет летело. Очень страшно», — рассказала женщина.

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Напомним, что ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В частности, атаку пережили Львов и Луцк. Также сообщалось, что в Черновцах в результате вражеского удара известно о двух погибших.