Женские брюки в капсульном гардеробе: как создать несколько универсальных и стильных образов.

Капсула – это несколько вещей, которые легко комбинируются между собой, поэтому очень легко подобрать их для любого случая. В пределах одной капсулы все элементы работают как система: меняется обувь, аксессуары или верх – и у вас уже есть другой образ. Итак, в основе капсулы – женские брюки.

Почему именно штаны – база капсулы

Женские штаны определяют, будет ли вам удобно двигаться, сидеть, идти пешком или проводить целый день вне дома. Если брюки удачны – к ним легко подобрать все остальное: футболки, рубашки, свитера, жакеты, обувь и сумки. Именно поэтому стилисты советуют начинать формирование капсульного гардероба не с трендовых вещей, а с нескольких пар брюк, которые идеально впишутся в ваш личный ритм жизни.

Прямые штаны – универсальная вещь на каждый день

Прямые женские брюки – это тот случай, когда одна пара может легко создать половину образов вашего гардероба. Утром такие брюки легко сочетаются с простой футболкой, свитером или лонгсливом – для дел в городе. Добавляете пиджак, ремень и классические балетки или ботинки – и образ становится более официальным. Вечером достаточно сменить футболку на топ или боди, накинуть блузу или белую рубашку, добавить украшения - и те же штаны уже выглядят совсем иным образом.

Широкие штаны – не просто комфортно, а очень стильно

Сегодня широкие брюки особенно в тренде, поэтому их выбирают, чтобы создать лайфстайл-гардероб. В сочетании с базовой майкой или объемным свитером они создают расслабленный образ для встреч и прогулок. Если добавить короткий жакет, ремень или сменить кроссовки на ботильоны, вы сразу получите более собранный и элегантный образ. Важную роль в создании лука играют аксессуары: большой шопер или минисумочка, тонкие бусы в декольте или массивная цепочка поверх свитера под горло. Здесь уже выбирайте на свой вкус и того, что именно вам сегодня хочется.

Карго – активное движение и свобода без хаоса

Карго – идеальный вариант для дней, когда планы меняются на ходу. С удобной толстовкой, кроссовками и рюкзаком такие брюки создают максимально практичный образ. Но стоит лишь заменить тощие на лаконичный джемпер, добавить куртку из искусственной кожи и сумку через плечо – и образ становится городским, а не спортивным. В капсульном гардеробе штаны-карго отлично держат баланс меж функциональностью и стилем.

Аксессуары – главный инструмент стилизации

В капсульном гардеробе именно аксессуары создают разницу между просто одетыми и стилизованными женскими брюками. Ремень, сумка, украшения или обувь могут полностью изменить настроение образа, даже если штаны остаются прежними. Поэтому нейтральные цвета – черный, серый, бежевый, темно-синий – подходят лучше всего и дают простор для экспериментов.