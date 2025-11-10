Защитница из Кривого Рога родила в 52 года

Счастливые родители Наталья и Сергей с новорожденной дочкой Соломейкой / © Весь Кривой Рог

Женщина-доброволец из Кривого Рога родила в возрасте 52 лет во Львове девочку Соломийку.

Об этом пишет издание «Весь Кривий Ріг».

По состоянию на начало войны Наталья из Кривого Рога была предпринимателем и имела собственное швейное производство. Но вскоре туда прилетел снаряд и женщина, которой было тогда 48 лет, решила не восстанавливать фабрику и мобилизоваться. Она эвакуировала раненых с поля боя и оказывала побратимам домедицинскую помощь.

В 2023-м Наталья познакомилась на фронте с Сергеем — водителем-механиком из другой бригады — и влюбилась. Потом мужчина был дважды ранен. Весной 2024-го влюбленные поженились.

Несмотря на то, что у обоих есть взрослые дети от предыдущих отношений, Наталья и Сергей решили, что хотят иметь и общих. Несмотря на возраст женщины — тогда ей был уже 51 год — пара начала планировать беременность.

«Я думаю, что бояться не надо. Если я шла на войну и знала, что могу погибнуть, тем более не боялась беременеть и рожать. Это выбор каждой женщины, но жизнь — она всегда стоит того, чтобы бороться», — убеждена Наталья.

В марте 2025 года она узнала, что в третий раз станет мамой. Вспоминает: «Сергей не сдержал эмоций — плакал от счастья». Наталья же перевелась в другое подразделение, где продолжала служить до 30-й недели беременности.

На 36-й неделе беременности путем кесарева сечения у супружеской пары защитника и защитницы родилась девочка Соломия. Она пришла в этот мир весом 2500 г и ростом 48 см.

Несмотря на возраст мамы, по шкале Апгар кроха получила высокую оценку — 8/9 баллов, что свидетельствует о ее крепком здоровье.

Наталья же теперь является примером того, что материнство в зрелом возрасте возможно и безопасно, если рядом с вами команда опытных медиков. В мире женщины успешно рожают детей и после 50 лет — современная медицина этому только способствует.

Пока Соломийка еще кроха, победу для нее и других украинских детей с недавних пор приближает и ее старший брат — сын Наталии.

А папа Соломии после завершения реабилитации в Центре UNBROKEN продолжает службу уже как инструктор.

