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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1420
Время на прочтение
2 мин

Загадочный самолет над Львовом — это не Saab 340: эксперт назвал, что это могло быть за судно

Михаил Жирохов назвал технические признаки, указывающие на то, что над Львовщиной летал Ан-26.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Украинский самолет Ан-26

Украинский самолет Ан-26 / © УНИАН

Полет над Львовом и областью 21 апреля совершал не шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C. Это мог быть многоцелевой транспортный самолет Ан-26.

Такое мнение военный эксперт Михаил Жирохов высказал в эфире Radio NV.

Жирохов также объяснил возможные причины предполагаемого появления Ан-26 в небе над Львовщиной.

«Судя по маршруту, высоте и некоторым другим характеристикам, это Ан-26, который проводил аэронавигационные работы по аэропорту «Львов». Работы по настройке радиотехнических средств аэропорта. Они осуществляются время от времени», — рассказал эксперт.

По его мнению, это связано с информацией, что в ближайшее время гражданский аэродром Львова может запуститься в тестовом режиме. Возможно, для коммерческих рейсов.

В то же время Жирохов предположил, что Украина все же могла получить шведский самолет Saab 340 AEW&C.

«Если смотреть по маршруту, по тем элементам, которые выполнял этот самолет, все больше похоже на это. Хотя может быть и такая ирония судьбы, что под этот самолет был замаскирован и шведский ДРЛО. Но это из серии предположений», — заметил эксперт.

Напомним, 21 апреля жители Львова и области услышали звуки самолета в небе. В то же время авиационный трекинговый сервис зафиксировал в регионе неизвестное авиасудно. Позже ресурс Clash Report сообщил, что это мог быть тестовый полет Saab 340. Впрочем, официального подтверждения украинской или иностранной стороны на данный момент нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
1420
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