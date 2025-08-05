Взрыв и пожар в гостинице Львова: полиция назвала причину (фото)

Обгоревшее помещение гостиницы «Власта» во Львове / © Полиция Львовской области

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По предварительным данным полиции, причиной пожара во львовском отеле «Власта» 4 августа стал взрыв батареи электроскутера, который принадлежит курьеру.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Правоохранители предварительно установили, что возгорание произошло из-за взрыва батареи электроскутера, владелец которого несколько лет проживал в гостиничном номере на девятом этаже. Это — 25-летний работник курьерской службы. Он заряжал батарею скутера в этом же номере.

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Из-за пожара в гостинице Львова были травмированы шесть человек. Владелец скутера также получил ожоги и находится в больнице.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности. Максимальное наказание за такое преступление — до трех лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Пожар в гостинице «Власта» во Львове / © Полиция Львовской области

Пожар в гостинице «Власта» во Львове / © Полиция Львовской области

Напомним, 4 августа во Львове возник пожар в гостинице «Власта» на ул. Клепаривской: огонь охватил до 3000 кв. м. Спасателями эвакуировали из отеля несколько десятков человек и в конце концов потушили пожар.

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Из-за инцидента пострадали шесть человек, среди них — двое детей.