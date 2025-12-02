Выбрали главную елку Львова: претендентов было 15

Новогодняя елка / © pixabay.com

Главную рождественскую елку Львова уже транспортируют в город, и установят ее сегодня на площади перед Оперным театром.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

По информации мэрии, в этом году на роль главной елки претендовало более 15 деревьев. Первое обращение от жителей относительно кандидаток поступило еще летом, после чего специалисты управления выезжали на осмотры каждого дерева. Выбор делали по нескольким ключевым критериям: раскидистость, ровность ствола, пышность и соответствующая высота.

Среди предложенных локаций, где осматривали потенциальные новогодние деревья, были Яворов, Зимняя Вода, Заверешица, Мшана, Сокольники, Пески, Городок, Рудно, Белогорща, а также четыре елки в пределах Львова. В городском совете отмечают: каждое дерево имело свою историю и особенности.

Традиционно город не тратит средств на закупку елки — ее дарят, а для праздничного оформления используют прошлогоднюю иллюминацию.

Торжественное открытие главной елки Львова запланировано на 5 декабря — накануне Дня Святого Николая.

