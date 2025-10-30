Враг ударил по Добротворской ТЭС на Львовщине

Атака на энергетику

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли удар по Добротворской теплоэлектростанции во Львовской во время атаки 30 октября.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС — повреждение критической инфраструктуры, пожар», — говорится в заявлении депутата в Сети.

Реклама

К слову, атакованная ТЭС (теплоэлектростанция, известная ранее как Львовско-Волынская ГРЭС) расположена в поселке Добротвор Шептицкого района. Ее проектная мощность составляет 510 МВт. Сейчас ТЭС функционирует как структурное подразделение АО «ДТЭК Западэнерго», что подтверждается открытыми источниками.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что российская армия в ночь на 30 октября в очередной раз атаковала теплоэлектростанции этой компании в разных областях Украины. Это уже третья массированная атака за октябрь на ТЭС ДТЭК.

Кроме того, из-за ночной комбинированной атаки на Львовщине были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.