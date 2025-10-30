ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1083
Время на прочтение
1 мин

Враг ударил по Добротворской ТЭС на Львовщине

На Добротворской теплоэлектростанции после атаки вспыхнул пожар.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака на энергетику

Атака на энергетику

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли удар по Добротворской теплоэлектростанции во Львовской во время атаки 30 октября.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

«На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС — повреждение критической инфраструктуры, пожар», — говорится в заявлении депутата в Сети.

К слову, атакованная ТЭС (теплоэлектростанция, известная ранее как Львовско-Волынская ГРЭС) расположена в поселке Добротвор Шептицкого района. Ее проектная мощность составляет 510 МВт. Сейчас ТЭС функционирует как структурное подразделение АО «ДТЭК Западэнерго», что подтверждается открытыми источниками.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что российская армия в ночь на 30 октября в очередной раз атаковала теплоэлектростанции этой компании в разных областях Украины. Это уже третья массированная атака за октябрь на ТЭС ДТЭК.

Кроме того, из-за ночной комбинированной атаки на Львовщине были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Дата публикации
Количество просмотров
1083
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie