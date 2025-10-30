- Дата публикации
Львов
1083
1 мин
Враг ударил по Добротворской ТЭС на Львовщине
На Добротворской теплоэлектростанции после атаки вспыхнул пожар.
Российские войска нанесли удар по Добротворской теплоэлектростанции во Львовской во время атаки 30 октября.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
«На Львовщине: удар по Добротворской ТЭС — повреждение критической инфраструктуры, пожар», — говорится в заявлении депутата в Сети.
К слову, атакованная ТЭС (теплоэлектростанция, известная ранее как Львовско-Волынская ГРЭС) расположена в поселке Добротвор Шептицкого района. Ее проектная мощность составляет 510 МВт. Сейчас ТЭС функционирует как структурное подразделение АО «ДТЭК Западэнерго», что подтверждается открытыми источниками.
Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что российская армия в ночь на 30 октября в очередной раз атаковала теплоэлектростанции этой компании в разных областях Украины. Это уже третья массированная атака за октябрь на ТЭС ДТЭК.
Кроме того, из-за ночной комбинированной атаки на Львовщине были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.