Впервые за войну Россия ударила по Львову "Орешником": власть сделала заявление

Поздним вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности "Орешником". Город расположен менее чем в 70 км от границы с Европейским Союзом.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

"Это первый случай применения такого типа удара по Львову за время полномасштабной войны. Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", - подчеркнул чиновник.

Садовый акцентировал на том, что, по данным военных, эта ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является "сверхвысокой скоростью".

Атака на Львов

По данным Воздушных сил, ночью РФ ударила разными ракетами, "Калибрами" и сотнями дронов. Кроме того, россияне запустили баллистику средней дальности с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Хотя сообщается, что основной удар был нанесен Киеву и области, но почти в полночь во время тревоги во Львове произошли сильные взрывы. Мониторинговые чаты предполагают, что удар мог быть нанесен «Орешником». Власти заявили о "прилете", но не сообщили, какой ракетой была совершена атака.

Минобороны России заявило, что нанесло удар "Орешником" в ответ на якобы "атаку" дронов по резиденции президента-диктатора Владимира Путина на Валдае. РФ говорит, мол, были атакованы критические объекты Украины.