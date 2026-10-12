Вонзил нож в шею военному ТЦК и ранил полицейского: на Львовщине задержали злоумышленника

Меры по задержанию нападающего / © Полиция Львовской области

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В Шептицком на Львовщине полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который покушался на убийство военнослужащего ТЦК и ранил полицейского во время задержания.

Событие произошло 11 октября около 16:20 на улице Тарнавского. Во время мер по оповещению населения и проверки военно-учетных документов злоумышленник напал с ножом на 43-летнего военнослужащего ТЦК — участника боевых действий. Нападавший нанес ему удар в шею и скрылся с места преступления.

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Коллеги из группы оповещения оказали раненому домедицинскую помощь и вызвали «скорую». В больнице медики диагностировали пострадавшему колото-резаные раны шейных вен и проникающее ранение дыхательных путей. Сейчас состояние военнослужащего оценивают как удовлетворительное.

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Для розыска и задержания нападавшего были привлечены следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и сотрудники полиции Львовщины. Злоумышленник был обнаружен и задержан при силовой поддержке группы оперативного реагирования.

При задержании фигурант оказывал активное сопротивление и открыл огонь из пневматического пистолета, ранив 40-летнего оперативника.

Правоохранители Львовской области задержали нападавшего / © Полиция Львовской области

Во время обыска у нападавшего обнаружили оружие / © Полиция Львовской области

Меры по задержанию нападавшего / © Полиция Львовской области

Задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115 — покушение на умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга;

ч. 2 ст. 345 — насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

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Напомним, в Одесской области мужчина с ножом напал на работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий, в результате чего они оказались в реанимации.

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