Львов
718
Водитель взорвал гранату во время общения с полицейскими — подробности инцидента на Львовщине

Во Львовской области водитель Alfa Romeo взорвал гранату во время разговора с полицейскими. Следователи открыли уголовные производства.

Кирилл Шостак
Полиция Львовской области

Полиция Львовской области / © Полиция Львовской области

В городе Рудки во Львовской области водитель легковушки взорвал гранату во время общения с патрульными, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел сегодня около 18:00.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Правоохранители сектора реагирования патрульной полиции остановили Alfa Romeo, руководимую 37-летним жителем одного из сел Самборского района. Во время разговора с полицейскими мужчина внезапно достал гранату и взорвал ее прямо у автомобиля.

В результате взрыва сам водитель получил ранения и был доставлен в больницу. Полицейские при этом не получили повреждений.

Следователи открыли два уголовных производства:

  • по ч. 1 ст. 263 УК — незаконное обращение с взрывчатыми веществами;

  • по ст. 348 УК — посягательство на жизнь правоохранителя.

Санкция последней статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Продолжается досудебное расследование, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о случае, когда вымогатель пугал вдову гранатой из-за "долга".

718
