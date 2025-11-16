- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 718
- Время на прочтение
- 1 мин
Водитель взорвал гранату во время общения с полицейскими — подробности инцидента на Львовщине
Во Львовской области водитель Alfa Romeo взорвал гранату во время разговора с полицейскими. Следователи открыли уголовные производства.
В городе Рудки во Львовской области водитель легковушки взорвал гранату во время общения с патрульными, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел сегодня около 18:00.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Правоохранители сектора реагирования патрульной полиции остановили Alfa Romeo, руководимую 37-летним жителем одного из сел Самборского района. Во время разговора с полицейскими мужчина внезапно достал гранату и взорвал ее прямо у автомобиля.
В результате взрыва сам водитель получил ранения и был доставлен в больницу. Полицейские при этом не получили повреждений.
Следователи открыли два уголовных производства:
по ч. 1 ст. 263 УК — незаконное обращение с взрывчатыми веществами;
по ст. 348 УК — посягательство на жизнь правоохранителя.
Санкция последней статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное.
Продолжается досудебное расследование, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
