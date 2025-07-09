Во время урагана во Львове прохожие удержали стенды с именами погибших защитников

Непогода во Львове / © Садовий/Facebook

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Во Львове 8 июля из-за сильного ветра были повалены десятки деревьев и крупных веток, однако некоторые вещи устояли — благодаря человеческому неравнодушию.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Instagram.

В частности, он поделился видео, на котором видно, как пятеро прохожих в центре города удерживают от падения стенды с именами украинских военных, погибших, защищая Украину.

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«Чтобы не упали. Чтобы не лежали на земле как мусор. Спасибо за это неравнодушие. За достоинство. За человечность», — написал Садовый.

Такие стенды с портретами и именами павших Героев установлены на площади Рынок, возле главного вокзала и на Лычаковском кладбище.

© Садовий/Facebook

По словам мэра, это — инициатива, которая призвана сохранять память о Защитниках.

Напомним, накануне во Львове непогода вызвала падение деревьев, затопление улиц и временные перебои с электроснабжением в нескольких районах.

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