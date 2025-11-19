ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1496
Время на прочтение
1 мин

Во время атаки на Львов россияне разрушили производство пиццы (фото, видео)

Владелец сети пиццерий Роман Боднар сообщил об уничтожении производство, но подчеркнул, что «слава Богу, все живы».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушенное производство Pizza Hot во Львове

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Во время российской атаки на Львов 19 ноября было разрушено производство сети пиццерий Pizza Hot. Произошло три «прилета» в корпус, где была расположена фабрика.

Об этом сообщил владелец сети Pizza Hot Роман Боднар.

«С сегодняшнего дня у нас нет фабрики, но, слава Богу, все живы», — говорится в заметке Боднара в Instagram.

Он также опубликовал видео с поврежденным помещением, где было расположено производство пиццы. Предприниматель отметил, что «все горит и пылает». Уцелели только генератор и машина, которые были на улице.

По корпусу произошло три «прилета» и компания, скорее всего, полностью остановит работу.

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия устроила атаку на Львов. Вспыхнул пожар на гражданских складах, в частности горели шины. Из-за этого город затянуло дымом и львовян призвали закрыть окна. Обошлось без жертв и раненых.

Дата публикации
Количество просмотров
1496
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie