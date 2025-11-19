- Дата публикации
Львов
Во время атаки на Львов россияне разрушили производство пиццы (фото, видео)
Владелец сети пиццерий Роман Боднар сообщил об уничтожении производство, но подчеркнул, что «слава Богу, все живы».
Во время российской атаки на Львов 19 ноября было разрушено производство сети пиццерий Pizza Hot. Произошло три «прилета» в корпус, где была расположена фабрика.
Об этом сообщил владелец сети Pizza Hot Роман Боднар.
«С сегодняшнего дня у нас нет фабрики, но, слава Богу, все живы», — говорится в заметке Боднара в Instagram.
Он также опубликовал видео с поврежденным помещением, где было расположено производство пиццы. Предприниматель отметил, что «все горит и пылает». Уцелели только генератор и машина, которые были на улице.
По корпусу произошло три «прилета» и компания, скорее всего, полностью остановит работу.
Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия устроила атаку на Львов. Вспыхнул пожар на гражданских складах, в частности горели шины. Из-за этого город затянуло дымом и львовян призвали закрыть окна. Обошлось без жертв и раненых.