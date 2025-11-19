Во время атаки на Львов россияне разрушили производство пиццы (фото, видео)

Разрушенное производство Pizza Hot во Львове / © скриншот с видео

Во время российской атаки на Львов 19 ноября было разрушено производство сети пиццерий Pizza Hot. Произошло три «прилета» в корпус, где была расположена фабрика.

Об этом сообщил владелец сети Pizza Hot Роман Боднар.

«С сегодняшнего дня у нас нет фабрики, но, слава Богу, все живы», — говорится в заметке Боднара в Instagram.

Он также опубликовал видео с поврежденным помещением, где было расположено производство пиццы. Предприниматель отметил, что «все горит и пылает». Уцелели только генератор и машина, которые были на улице.

По корпусу произошло три «прилета» и компания, скорее всего, полностью остановит работу.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия устроила атаку на Львов. Вспыхнул пожар на гражданских складах, в частности горели шины. Из-за этого город затянуло дымом и львовян призвали закрыть окна. Обошлось без жертв и раненых.