Суд, мобилизация / © ТСН

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Городокский районный суд Львовской области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который отказался от призыва во время мобилизации из-за религиозных убеждений. Осужденный более 16 лет принадлежит к религиозной организации Свидетелей Иеговы и требовал заменить военную службу альтернативной.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Как установило следствие, в июне 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. Однако 17 июня в ТЦК он отказался брать боевую повестку на отправку в областной сборный пункт, подав письменное заявление с просьбой об альтернативной (невоенной) службе без оружия. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, в пункт сбора он не явился, а затем отказался и от повторной повестки на август 2024 года.

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В суде обвиняемый не отрицал факт отказа, но виновным себя не признал. Он объяснил, что с июня 2010 года является крещеным служителем Свидетелей Иеговы, и вера запрещает ему участвовать в войне — этот статус подтвердили официальными справками. Кроме того, уже во время судебного разбирательства мужчина оформил уход за матерью и с 27 июля 2025 года получил законную отсрочку. Однако суд подчеркнул, что на момент отказа от повестки летом 2024-го права на отсрочку он не имел, поэтому последующие обстоятельства не освобождают его от ответственности.

Отклоняя аргументы защиты по вероисповеданию, суд сослался на позицию Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от октября 2025 года. Согласно ему, религиозные убеждения дают право отказаться от ношения или использования оружия, но не освобождают от самого призыва во время мобилизации. Также отмечается, что законодательство предусматривает альтернативную службу только вместо срочной, а не во время действия военного положения.

В результате суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации) и назначил три года реального заключения без испытательного срока. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

Ранее мы писали о том, что Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчине, которого мобилизовали в Нацгвардию. Он настаивал, что по религиозным убеждениям не может проходить военную службу, а также заявлял о праве на отсрочку в связи с учебой. Однако суд не нашел оснований для отмены решения о его призыве.

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