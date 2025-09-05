Во Львовской области судья "откупил" брата в ТЦК: фото, видео

ГБР проводит следственные действия в суде / © Государственное бюро расследований

Во Львовской области судья «откупил» брата в ТЦК.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований и обнародовало фото и видео.

«Работники ГБР совместно с СБУ разоблачили судью одного из районных судов Львовщины. Прокуроры сообщили ему о подозрении в получении взятки за влияние на чиновников и внесении ложных данных в декларацию», — говорится в сообщении.

В ходе процессуальных мер работники ГБР выяснили, что судья взял от своей племянницы 8 тысяч долларов США. За эти деньги он пообещал «договориться» с должностными лицами территориального центра комплектования, чтобы его двоюродного брата не мобилизовали в армию.

Используя свои связи, судья забрал брата из помещения ТЦК и СП без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов.

Кроме того, проверка показала, что в декларации за 2024 год судья скрыл часть имущества своей семьи. Сумма расхождений с реальными данными превышает 7,5 миллиона гривен.

Сейчас по решению суда продолжаются обыски и другие безотлагательные следственные действия, изымаются доказательства преступной деятельности.

Судье инкриминируют получение взятки за влияние на чиновников и внесение ложных данных в декларацию (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

