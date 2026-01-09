ТСН в социальных сетях

408
1 мин

Во Львовской области сообщают о возможных проблемах с газом после российской атаки — депутат

В селе Рудно во Львовской области жители жалуются на почти полное отсутствие газа и низкое давление в сети, однако официальной информации от газовых служб пока не поступало.

Елена Кузьмич
После российской атаки на Львовщину в ночь на 9 января 2026 стало известно о возможных перебоях с газоснабжением в селе Рудно.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .

По словам местных жителей, газа «практически нет»: пламя на кухонных плитах едва горит, газовые котлы гаснут и не могут снова воспламениться из-за отсутствия давления в сети.

В то же время официальных сообщений или подтверждений от газовых служб о причинах и масштабах проблемы пока нет.

Также, по предварительной непроверенной информации от мониторинговых каналов, целью атаки россиян могло быть Стрыйское газовое месторождение, а также подземное хранилище газа.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что над Львовской областью наблюдается зарево. Детали и возможные связи этих событий с перебоями газоснабжения и российской атакой уточняются.

Информация будет обновляться.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

