- Львов
- 408
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львовской области сообщают о возможных проблемах с газом после российской атаки — депутат
В селе Рудно во Львовской области жители жалуются на почти полное отсутствие газа и низкое давление в сети, однако официальной информации от газовых служб пока не поступало.
После российской атаки на Львовщину в ночь на 9 января 2026 стало известно о возможных перебоях с газоснабжением в селе Рудно.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич .
По словам местных жителей, газа «практически нет»: пламя на кухонных плитах едва горит, газовые котлы гаснут и не могут снова воспламениться из-за отсутствия давления в сети.
В то же время официальных сообщений или подтверждений от газовых служб о причинах и масштабах проблемы пока нет.
Также, по предварительной непроверенной информации от мониторинговых каналов, целью атаки россиян могло быть Стрыйское газовое месторождение, а также подземное хранилище газа.
Кроме того, местные СМИ сообщают, что над Львовской областью наблюдается зарево. Детали и возможные связи этих событий с перебоями газоснабжения и российской атакой уточняются.
Информация будет обновляться.
