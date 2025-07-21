Во Львовской области пьяный водитель утопил авто с людьми (фото)

ДТП на Львовщине / © Полиция Львовской области

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В селе Ясниска Яворивского района Львовской области произошло смертельное ДТП. Утром 20 июля автомобиль BMW X5, которым управлял нетрезвый водитель, съехал в водоем «Ясниский карьер». Один из пассажиров не смог выбраться из салона и погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области

Как сообщили в полиции, 27-летний житель района не справился с управлением, авто оказалось в воде. Водитель и двое пассажиров (26 и 32 года) успели выбраться и добраться до берега. Третий пассажир — 40-летний житель Стрыйского района — остался заблокированным в машине и утонул. Его тело достали спасатели.

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Установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан по ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение по ч.3 ст.286-1 УКУ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

© Полиция Львовской области

© Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и лишение права управления авто на такой же срок. Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Напомню, ранее мы писали о том, что в Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходной зоне, к сожалению пострадавшая от полученных травм скончалась.