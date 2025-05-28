Во Львовской области неизвестные избили военнослужащего ТЦК

Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу

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В городе Новый Раздел, что на Львовщине, группа мужчин напала на военнослужащего территориального центра комплектования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области

Инцидент произошел 21 мая, однако в полицию сообщение поступило 22-го. Заявитель рассказал, что в Новом Роздоле неизвестные лица избили военнослужащего Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали.

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Сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления оперативно установили личности всех четырех нападавших. Как выяснилось, это местные жители в возрасте от 29 до 39 лет.

По процессуального руководства Стрыйской окружной прокуратуры следователи сообщили двум из злоумышленников о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц.

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Расследование продолжается, другие участники нападения тоже вскоре могут получить подозрение. Правоохранители отмечают: за преступления против военнослужащих и представителей государственных структур предусмотрена строгая ответственность по закону.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах задержали двух мужчин, которые избили работника ТЦК, который защищал Донецкий аэропорт в АТО и воевал на Харьковщине после начала полномасштабного вторжения.