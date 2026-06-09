Во Львовской области мужчина совершил самосожжение после конфликта с тещей: что с ним сейчас

Во Львовской области мужчина совершил самосожжение

Реклама

Во Львовской области случилась трагедия — 51-летний мужчина покончил с собой. Он совершил самосожжение, в результате которого погиб. Событие произошло 7 июня в одном из сел Стрыйского района.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Во Львовской области мужчина совершил самосожжение

В одном из сел Стрыйского района Львовской области 7 июня 51-летний мужчина совершил акт самосожжения. По предварительным данным правоохранителей, около 07:40 утра после конфликта с родственницей местный житель поджег хозяйственное сооружение на территории ее участка, а затем поехал к себе домой.

Реклама

Там мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и совершил самосожжение.

Полицейские группы оперативного реагирования Стрыйского районного управления полиции успели спасти мужчину и доставить его медикам.

Однако врачи не смогли спасти его жизнь. Он скончался в реанимации.

По информации ZAXID.NET, событие произошло в селе Бережница Стрыйской территориальной громады. Мужчина поссорился со своей тещей, а впоследствии решил поджечь себя.

Реклама

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что пострадавший был госпитализирован с ожогами 3-4 степени 98% тела.

Трагедия в Киевской области

Напомним, что в городе Ирпень в Киевской области произошла трагедия: 52-летний мужчина, вероятно, застрелил в голову свою 11-летнюю дочь, которая тяжело болела, после чего покончил с собой.

Тела погибших в доме обнаружила сестра мужчины, которая и вызвала полицию.

По факту гибели отца и ребенка следователи Бучанского районного управления полиции уже приступили к досудебному расследованию по пунктам 1, 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Новости партнеров