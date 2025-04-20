Во Львовской области электропоезд наехал на пенсионерку: подробности трагедии

Поезд / © Укрзализныця

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Во Львовской области, неподалеку от села Болеховцы, электричка «Трускавец-Киев» наехала на пешехода. Трагедия произошла 19 апреля около 18.48 на участке между станциями Верхние Гаи и Дрогобыч.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОВА.

Поезд смертельно травмировал пожилую жительницу села Дулебы. Женщине было 89 лет. От полученных травм она скончалась до прибытия медиков. Следователи работают над установлением причин инцидента.

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Напомним, 2 апреля в 23:00 на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину.