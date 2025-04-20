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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львовской области электропоезд наехал на пенсионерку: подробности трагедии

Пострадавшая погибла до приезда медиков.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Поезд

Поезд / © Укрзализныця

Во Львовской области, неподалеку от села Болеховцы, электричка «Трускавец-Киев» наехала на пешехода. Трагедия произошла 19 апреля около 18.48 на участке между станциями Верхние Гаи и Дрогобыч.

Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОВА.

Поезд смертельно травмировал пожилую жительницу села Дулебы. Женщине было 89 лет. От полученных травм она скончалась до прибытия медиков. Следователи работают над установлением причин инцидента.

Напомним, 2 апреля в 23:00 на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину.

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