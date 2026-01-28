Во Львове женщине сделали незаконный аборт, искалечив ее: что известно о клинике и медиках

Операция / © pexels.com

Во Львове будут судить трех медиков, которые провели 29-летней женщине подпольный аборт на позднем сроке беременности. Ужасная халатность в клинике, работавшей без соответствующей лицензии, привела к тяжелым осложнениям, реанимации и пожизненному бесплодию пациентки.

Об этом сообщила прокуратура Львовской области.

В середине марта прошлого года в одну из частных клиник в центре Львова обратилась 29-летняя беременная из Запорожской области, которая в то время временно проживала в Польше. Она поинтересовалась возможностью прерывания беременности.

Администратор заведения — 67-летняя медицинская сестра — сообщила, что такая процедура возможна. Стоимость услуги составляла 1000 долл., которые необходимо было оплатить заранее, до проведения операции.

После получения средств медсестра привлекла других специалистов — врача ультразвуковой диагностики и врача-акушера-гинеколога. При этом ни один из них не находился в официальном штате клиники, хотя медиков регулярно привлекали к оказанию медицинских услуг «неофициально».

В клинике подделали описали документы о замершей беременности

Перед хирургическим вмешательством пациентке провели УЗИ. В заключении 51-летняя врач УЗИ по указанию медсестры отметила, что у женщины якобы зафиксирована замершая беременность на позднем сроке (15 — 16 недель) и отслойка плаценты. Этот вывод должен был стать формальным основанием для оперативного вмешательства, поскольку указывал на угрозу жизни пациентки. На самом же деле приведенные данные были ложными — никаких нарушений развития плода не обнаружили.

Во время аборта женщине повредили матку и кишечник

В тот же день женщине провели операцию. Ее осуществлял 67-летний врач-акушер-гинеколог, бывший сотрудник Львовского научно-исследовательского института наследственной патологии, при ассистировании медсестры клиники, которая и организовала участие «команды» специалистов.

Во время оперативного вмешательства врач нанес пациентке серьезные повреждения, в частности матки и кишечника. Когда у женщины началось сильное кровотечение, медик не вызвал экстренную медицинскую помощь, а самостоятельно доставил ее в больницу.

Пострадавшая длительное время находилась в реанимационном отделении, а следствием незаконной операции стали тяжелые осложнения и бесплодие.

У клиники не было соответствующей лицензии

Следствие выяснило, что у клиники, где был проведен незаконный аборт, не было лицензии на проведение каких-либо хирургических вмешательств или искусственного прерывания беременности. Кроме того, заведение вообще не имело права предоставлять стационарные медицинские услуги.

Правоохранители стали инициаторами внеплановой проверки медицинского учреждения. По ее результатам лицензия на медицинскую практику аннулирована, а клиника закрыта.

«Фальсификация медицинских заключений для проведения незаконного аборта — это не врачебная ошибка, а сознательное нарушение, которое привело к тяжелым последствиям для женщины», — отметила прокурор Елена Данылив.

Трое медиков пойдут под суд

Действия всех обвиняемых квалифицированы как:

незаконное проведение аборта, повлекшее длительное расстройство здоровья и бесплодие;

врачу-акушер-гинекологу еще инкриминируется ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного;

врачу УЗИ — подделка официального документа лицом, имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его другим лицом.

Прокуроры направили обвинительный акт в отношении трех медработников в суд.

К слову, в Киеве 36-летняя женщина умерла на следующий день после тяжелых родов, которые также закончились смертью младенца. Следствие установило, что 50-летняя акушерк-гинеколог проявила бездействие, не обеспечив роженице необходимый уход и своевременные вмешательства после стремительных родов. Из-за повреждения внутренних органов и массивного кровотечения состояние пациентки резко ухудшилось, и несмотря на реанимационные мероприятия она умерла. Врачу уже сообщено о подозрении.