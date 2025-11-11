Во Львове женщина ограбила аптеку, чтобы прожить: суд ее строго наказал

Во Львове осудили женщину из-за кражи из аптеки / © pixabay.com

Во Львове на 5 лет и 1 месяц лишения свободы осудили женщину, которая украла из аптеки косметические средства на более 5 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда г. Львова.

По данным суда, жительница Львова находилась на испытательном сроке за другое преступление. 31 июля 2025 года она снова нарушила законодательство, похитив из аптеки на улице Шевченко, 17 во Львове косметические средства на 5 083,13 грн. без НДС.

Действия женщины суд квалифицировал по ч. 4 ст. 185 УК Украины, как тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное повторно, в условиях военного положения.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она отметила, что «похищенные косметические средства намеревалась продать с целью получения средств на проживание».

Владельцы аптеки на заседание не пришли, однако подали заявление, что никаких претензий к подсудимой у них нет.

Суд проанализировал материалы дела, отметив, что жительницу Львова уже раз освобождали от ответственности, однако она во второй раз совершила преступление, а потому «освобождение от отбывания наказания с испытанием недопустимо».

Ее приговорили к 5 годам лишения свободы и поскольку женщина находилась на испытательном сроке, то окончательное наказание — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

