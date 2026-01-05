ТСН в социальных сетях

Львов
172
2 мин

Во Львове запретили нырять в водоемы на Крещение: какая причина

Львовский городской совет запретил ныряние на Крещение.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Крещение

Крещение / © iStock

Во Львове отказываются от традиционных ныряний в водоемы на Крещение. Городские власти призывают горожан воздержаться от купаний 6 января и сосредоточиться на духовном праздновании Богоявления.

Об этом сообщили во Львовском городском совете на сайте.

Городская администрация официально запретила погружение в водоемы на территории Львова, отмечая, что подобные ритуалы не входят в местную духовную традицию и представляют угрозу для здоровья людей.

В последние годы во Львове сознательно не обустраиваются места для купания в прорубях. Основной акцент во время празднований делается на религиозное значение Богоявления, а не на «экстремальные» меры закалки. Евгений Бойко отметил, что миф о «смывании грехов» холодной водой не является частью местных традиций и может быть опасным для организма.

Главные мероприятия 6 января во Львове: — 10:00, Площадь Рынок — торжественное освящение воды с участием военных капелланов; — 11:00, Парк «Ореховая роща» (ул. В. Великого, 14-А) — праздничная молитва и освящение озера без проведения купаний.

Медики и спасатели предостерегают: во Львове нет ни одного водоема, сертифицированного для безопасного зимнего ныряния. Спасательные посты в привычных местах не будут разворачиваться.

Риски для людей включают

  • негативное влияние холодной воды на иммунитет;

  • противопоказания для больных сердечно-сосудистыми, почечными болезнями, диабетом или простуженных;

  • высокий риск несчастных случаев из-за отсутствия специалистов и безопасных зон.

Городские власти призывают львовян отказаться от опасных ныряний и сосредоточиться на молитве, праздничных мероприятиях и безопасном проведении Крещения.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно купаться на Крещениеи что это символизирует, а также рассказывали, какие в Киеве есть безопасные локациидля ныряния.

