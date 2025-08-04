Во Львове загорелась гостиница "Власта": есть пострадавшие (фото, видео)

Пожар в львовской гостинице «Власта» 4 августа / © Суспільне

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Во Львове 4 августа загорелся пожар в гостинице «Власта» по ул. Клепаровской. Спасатели проводят эвакуацию людей. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, ГСЧС во Львовской области и Львовский городской совет.

По данным местных пабликов, огонь охватил несколько этажей отеля «Власта» с людьми внутри. Соцсетями распространяются фото и видео пожара.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что пожарные ликвидируют пожар в гостинице. Сообщение о возгорании поступило в 12:23. По предварительным данным, пожар возник на девятом этаже здания.

Спасателями эвакуировали из гостиницы 15 человек и проводят работы по ликвидации возгорания.

Как заявили во Львовском горсовете, площадь пожара составила около 3000 кв. м. Его причину сейчас устанавливают.

«На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них — двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет — травмы легкие», — говорится в заявлении мэрии.

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Пожар в отеле «Власта» / © соцмережі

Спасатели ликвидируют пожар в гостинице «Власта»

Спасатели ликвидируют пожар в гостинице «Власта»

Спасатели ликвидируют пожар в гостинице «Власта»

Дата публикации 13:55, 04.08.25 Количество просмотров 7 Пожар в гостинице «Власта» во Львове сняли на видео

К слову, в конце июля в Ивано-Франковске на территорию одной из СТО заехал охваченный огнем автомобиль. Событие попало на видео.

А в Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб в масштабном пожаре, возникшем из-за возгорания сухостоя.