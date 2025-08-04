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Во Львове загорелась гостиница "Власта": есть пострадавшие (фото, видео)
Из-за пожара во львовской гостинице «Власта» известно о шести пострадавших. В их числе оказались и дети.
Во Львове 4 августа загорелся пожар в гостинице «Власта» по ул. Клепаровской. Спасатели проводят эвакуацию людей. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы, ГСЧС во Львовской области и Львовский городской совет.
По данным местных пабликов, огонь охватил несколько этажей отеля «Власта» с людьми внутри. Соцсетями распространяются фото и видео пожара.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что пожарные ликвидируют пожар в гостинице. Сообщение о возгорании поступило в 12:23. По предварительным данным, пожар возник на девятом этаже здания.
Спасателями эвакуировали из гостиницы 15 человек и проводят работы по ликвидации возгорания.
Как заявили во Львовском горсовете, площадь пожара составила около 3000 кв. м. Его причину сейчас устанавливают.
«На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них — двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение. Угрозы их жизни нет — травмы легкие», — говорится в заявлении мэрии.
К слову, в конце июля в Ивано-Франковске на территорию одной из СТО заехал охваченный огнем автомобиль. Событие попало на видео.
А в Николаевской области пятилетний мальчик едва не погиб в масштабном пожаре, возникшем из-за возгорания сухостоя.