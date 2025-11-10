- Дата публикации
Во Львове загадочно погибла молодая женщина: что известно о трагедии
Во Львове возле станции “Пидзамче” погибла молодая женщина. Полиция расследует причины трагедии.
Во Львове в понедельник, 10 ноября, обнаружили тело молодой женщины. Предварительно ее сбил грузовой поезд.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, трагедия произошла на улице Ковельской во Львове 10 ноября в 7:20. Там на путях нашли тело молодой женщины. Погибшей примерно 30 лет, ее личность неизвестна.
«Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшей. Решается вопрос правовой квалификации случившегося», — говорится в сообщении полиции.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что ему сообщили, что трагедия произошла возле станции «Пидзамче». Свидетели заявляют, что якобы обнаженная девушка выпала из пешеходного моста.
«Сообщают в частные сообщения, что на Пидзамче у станции девушка с моста упала — умерла. Также говорят, что полностью голая, упала перед поездом, но поезд на нее не наехал, успел остановиться», — написал Игорь Зинкевич.
