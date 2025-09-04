Во Львове задержали двух несовершеннолетних во время подготовки теракта

Задержаны подростки, которые пытались совершить теракт во Львове / © Львовская обласная прокуратура

Реклама

Во Львове правоохранители задержали двух несовершеннолетних российских агентов, которые готовили подрыв автомобиля воина Сил обороны.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ и во Львовской областной прокуратуре

Злоумышленников задержали во время закладки самодельного взрывного устройства под авто украинского защитника. Устройство содержало 4,5 кг взрывчатого вещества и было снаряжено дополнительными поражающими элементами — гайками.

Реклама

Взорвать автомобиль планировали дистанционно — с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.

Установлено, что 17-летний юноша из Днепропетровской области и 16-летняя девушка из Черкасской области согласились выполнить задание от российских кураторов в Telegram ради «легких денег».

© Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Парень должен был заложить самодельное взрывное устройство под машину в общественном месте, а девушка — установить видеонаблюдение.

Для реализации плана несовершеннолетние прибыли во Львов, где поселились в гостинице. По определенным координатам парень отыскал в парке рюкзак со взрывчаткой и спецоборудованием.

Реклама

© Facebook/Управление СБУ во Львовской области

В дальнейшем, согласно инструкции, они пришли на парковочную площадку возле дома, где заложили взрывчатку под автомобиль. Напротив установили телефонную камеру с удаленным доступом, чтобы враг мог онлайн зафиксировать последствия взрыва.

© Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Благодаря оперативным действиям СБУ теракт удалось предовратить.

Оба исполнителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по статье «покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц».

© Facebook/Управление СБУ во Львовской области

Суд избрал фигурантам меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

Реклама

Напомним, 30 августа во Львове был убит украинский политик Андрей Парубий. Убийца, одетый как курьер службы Glovo, подошел к нему сзади и сделал несколько выстрелов из пистолета.

Через полтора суток после убийства подозреваемого в совершении этого преступления задержали в Хмельницкой области.