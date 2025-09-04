- Дата публикации
-
Львов
- Львов
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Во Львове задержали двух несовершеннолетних во время подготовки теракта
17-летний юноша из Днепропетровской области и 16-летняя девушка из Черкасской области согласились выполнить задание от российских кураторов.
Во Львове правоохранители задержали двух несовершеннолетних российских агентов, которые готовили подрыв автомобиля воина Сил обороны.
Об этом сообщили в областном управлении СБУ и во Львовской областной прокуратуре
Злоумышленников задержали во время закладки самодельного взрывного устройства под авто украинского защитника. Устройство содержало 4,5 кг взрывчатого вещества и было снаряжено дополнительными поражающими элементами — гайками.
Взорвать автомобиль планировали дистанционно — с помощью вызова на один из телефонов, подключенных к взрывчатке.
Установлено, что 17-летний юноша из Днепропетровской области и 16-летняя девушка из Черкасской области согласились выполнить задание от российских кураторов в Telegram ради «легких денег».
Парень должен был заложить самодельное взрывное устройство под машину в общественном месте, а девушка — установить видеонаблюдение.
Для реализации плана несовершеннолетние прибыли во Львов, где поселились в гостинице. По определенным координатам парень отыскал в парке рюкзак со взрывчаткой и спецоборудованием.
В дальнейшем, согласно инструкции, они пришли на парковочную площадку возле дома, где заложили взрывчатку под автомобиль. Напротив установили телефонную камеру с удаленным доступом, чтобы враг мог онлайн зафиксировать последствия взрыва.
Благодаря оперативным действиям СБУ теракт удалось предовратить.
Оба исполнителя задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по статье «покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц».
Суд избрал фигурантам меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.
Напомним, 30 августа во Львове был убит украинский политик Андрей Парубий. Убийца, одетый как курьер службы Glovo, подошел к нему сзади и сделал несколько выстрелов из пистолета.
Через полтора суток после убийства подозреваемого в совершении этого преступления задержали в Хмельницкой области.