Во Львове за один день в Доме ребенка внезапно умерли двое детей-сирот: что известно

Пустая детская кроватка / © iStock

Во Львове, в одном из специализированных Домов ребенка №1, который функционирует в составе Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в один день умерли двое детей-сирот.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в конце сентября в Доме ребенка умерла 4-летняя девочка. Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали врожденные заболевания. По данному факту начато расследование по статье 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

В тот же день в заведении умер еще один воспитанник — 11-месячный мальчик. Как сообщают правоохранители, ранее, в феврале этого года, Галицкая окружная прокуратура города Львова направила в суд обвинительный акт в отношении матери мальчика по фактам нанесения тяжких и средней тяжести телесных повреждений (ч.1 ст.121, ч.1 ст.122 УК Украины).

Следствие установило, что ребенок получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму и переломы костей черепа, когда ему был всего один месяц. После этого мальчик был помещен в специализированное учреждение — Дом ребенка.

Кроме этого, 14 октября суд удовлетворил ходатайство прокурора о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Сейчас решается вопрос о выдвижении матери дополнительного обвинения.

Информация о трагическом событии во львовском Доме ребенка стала известной общественности благодаря активистам и СМИ. Правозащитница Галина Янко и журналистка Ольга Витак сообщили о возможных попытках скрыть смерть двух детей. Они подчеркивают, что действия или бездействие руководства учреждения должны быть тщательно проверены.

«Итак, на Антоновича в одну ночь в доме ребенка умерло двое детей. И факт смерти девочки не был объявлен в полицию, однако, есть патологоанатомическое вскрытие что причины смерти совпадают с диагнозами ребенка. Относительно смерти мальчика, вопросов также много. Ребенок получил травмы от родной мамы еще в 2024 году, почему он находился с травмами от которых мог умереть в детском доме, а не в больнице?», — написала Галина Янко в Facebook.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выступил с инициативой ужесточить уголовную ответственность за убийства и сексуальные преступления против детей, предложив установить за них безальтернативное пожизненное лишение свободы.