Во Львове возросло количество пострадавших от российской атаки - детали

В результате атаки пострадали львовяне

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Количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки на Львов возросло до десяти.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, семи людям, среди которых — двое детей, помощь оказали на месте. Еще троих пострадавших госпитализировали. Шесть семей, чьи дома стали непригодными для проживания, временно разместили в гостиницах.

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В результате удара поврежден 51 жилой дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 коммерческое помещение и два промышленных объекта. Подверглись разрушениям и учебные корпуса Львовской политехники — повреждены фасады и выбиты окна. Сейчас в городе работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Украиныс применением ракет и дронов. Под вражеским обстрелом оказались, в частности, Львов, Луцки Черновцы. В Черновцах в результате удара погибли по меньшей мере два человека.

Ранее мы писали о том, что женщина из Херсона Анна Спивак, которая покинула родной город из-за обстрелов, стала жертвой российской атаки во Львове