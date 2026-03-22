Во Львове внедорожник "Мерседес" врезался в трамвай: видео

Водитель автомобиля после совершенного ДТП скрылся с места происшествия.

ДТП с трамваем во Львове с участием трамвая / © из соцсетей

Вечером в воскресенье, 22 марта, во Львове водитель внедорожника Mercedes въехал в трамвай. В результате лобового столкновения никто, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

ДТП произошло на конечной остановке трамвая №6 на улице Миколайчука около 21:15.

«По предварительной информации, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с трамваем, после чего покинул место происшествия», — говорится в сообщении горсовета.

В результате аварии ни водитель, ни пассажиры трамвая не пострадали.

На месте ДТП работают патрульные полицейские, которые выясняют обстоятельства этого случая.

Напомним, ранее на Львовщине водитель автомобиля Mercedes-Benz, 25-летний житель Яворивского района, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство отбросило на противоположную сторону дороги. После этого он совершил наезд на двух пешеходов.

