Во Львове внедорожник "Мерседес" врезался в трамвай: видео

ДТП с трамваем во Львове с участием трамвая / © из соцсетей

Вечером в воскресенье, 22 марта, во Львове водитель внедорожника Mercedes въехал в трамвай. В результате лобового столкновения никто, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

ДТП произошло на конечной остановке трамвая №6 на улице Миколайчука около 21:15.

«По предварительной информации, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с трамваем, после чего покинул место происшествия», — говорится в сообщении горсовета.

В результате аварии ни водитель, ни пассажиры трамвая не пострадали.

На месте ДТП работают патрульные полицейские, которые выясняют обстоятельства этого случая.

