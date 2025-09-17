ТСН в социальных сетях

Львов
144
2 мин

Во Львове в 36-й раз прооперировали ребенка, пострадавшего от ракетного удара (фото)

Во Львове шотландские хирурги помогают 10-летнему Роме, который выжил после теракта в Виннице.

Наталия Магдык
Операция / © Associated Press

В Первом медицинском объединении Львова состоялась чрезвычайно сложная операция для 10-летнего Ромы Алексеева, который пострадал от российского ракетного удара по Виннице летом 2022 года. Это уже 36-е хирургическое вмешательство для мальчика. Операцию провели в рамках миссии шотландских пластических и реконструктивных хирургов, которые работают совместно с украинскими коллегами.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова в Facebook.

Во время ракетного удара, который унес жизни 27 человек, погибла мама Ромы. Сам мальчик получил тяжелые ожоги 45% тела. После этого ранения он проходил долгий и сложный путь лечения и восстановления во Львове, в Больнице Святого Николая. Сейчас он продолжает реабилитацию в Центре детской реабилитации Unbroken KIDS.

Шотландские и львовские хирурги провели Роме одновременно билатеральную реконструкцию ушей и освобождение рубцовой контрактуры на обеих кистях. Для восстановления ушей использовали собственный реберный хрящ мальчика.

© andrewrostov.livejournal.com

© andrewrostov.livejournal.com

© andrewrostov.livejournal.com

Заведующий 1-го хирургического отделения Больницы Святого Пантелеймона Игнат Герич объясняет, что эта операция была необходима не только для восстановления эстетического вида, но и для улучшения функциональности рук.

«Мне будут делать руки… Я на это согласен, потому что для меня это будет полезно. Во-первых, я буду лучше растягивать руку. А во-вторых, я смогу лучше играть на аккордеоне и многое другое», — цитируют мальчика врачи.

Сообщается, что операция прошла успешно, и впереди Рому ждет новый этап реабилитации. Врачи надеются, что после этого вмешательства мальчик сможет полноценно играть на аккордеоне, что является его большой страстью.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы среди белого дня. В результате атаки погибли 22 человека, среди них трое детей. Еще около 90 человек получили ранения, десятки считаются пропавшими без вести. На месте трагедии спасатели продолжают работать.

