Львов
23
2 мин

Во Львове у мужчины обнаружили тропический вирус после поездки в Индонезию

Мужчина обратился к врачам из-за высыпания на теле и высокой температуры

Светлана Несчетная
У мужчины обнаружили горячку Денге, которую переносят комары

У мужчины обнаружили горячку Денге, которую переносят комары / © из соцсетей

Во Львове подтвержден случай заражения тропическим вирусом у мужчины, вернувшегося из поездки в Индонезию.

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице у пациента обнаружили лихорадку Денге. После поездки в Индонезию мужчина обратился к медикам с высыпаниями на теле и высокой температурой. Об этом сообщила 27 ноября директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко.

Что известно о горячке Денге

По словам пациента, во время путешествия в Индонезию его искусали комары. Именно эти насекомые и передают лихорадку Денге — вирусное заболевание, распространенное в тропических и субтропических регионах, включая Индонезию.

Так, по словам директора областного ЦКПХ, в странах Юго-Восточной Азии риск заражения лихорадкой Денге высок, особенно в городских и пригородных районах. Источником инфекции являются больные люди, обезьяны, резервуаром — комары рода Aedes и подрода Stegomyia, а также могут быть и летучие мыши. Также болезнь может передаться при переливании инфицированной крови или от матери к ребенку во время родов.

Во Львове лихорадку Денге у туриста медики заподозрили вовремя. Затем заболевание подтвердилось лабораторно.

«Дорогие туристы! Если путешествуете в страны, где есть большое количество комаров — переносчиков инфекционных болезней — возьмите с собой репелленты (отпугивающие средства)», призвала Наталья Иванченко-Тимко.

Ранее мы писали о том, что миром распространяется новый смертельный вирус, лекарства от которого еще нет. Всемирная организация здравоохранения предупредила о серьезной угрозе нового масштабного распространения вируса Чикунгунья — опасная инфекция, которая передается через укусы комаров.

23
