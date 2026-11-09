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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове третьеклассник принес нож в школу и угрожал «всех зарезать»

Во Львове третьеклассник принес в школу раскладной нож, угрожал зарезать всех и избил одноклассника. Суд оштрафовал мать ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Во Львове ученик 3-го класса угрожал детям ножом и избивал одноклассника. Фото иллюстративное

Во Львове ученик 3-го класса угрожал детям ножом и избивал одноклассника. Фото иллюстративное

Во Львове суд оштрафовал мать третьеклассника, который принес в школу раскладной нож, угрожал зарезать собравшихся и дважды устраивал драки с одноклассником.

Об этом говорится в постановлении Железнодорожного районного суда Львова от 4 ноября 2026 года.

Школьник принес нож в учебное заведение и угрожал зарезать всех

Как установил суд, первый инцидент произошел 30 сентября 2026 в средней общеобразовательной школе №67 во Львове.

Тогда ученик 3 класса во время потасовки с одноклассником имел при себе раскладной нож, выпавший из его плечевой сумки. После этого мальчик начал кричать, что всех зарежет. По материалам дела, его поведение нанесло физический и психологический ущерб потерпевшему и другим участникам образовательного процесса.

Второй случай произошел 7 октября. В тот день школьник снова подрался с тем же одноклассником — ударил его кулаком в голову.

Правоохранители составили в отношении матери мальчика два административных протокола. Ее обвинили в том, что она повторно в течение года уклонялась от выполнения предусмотренных законом обязанностей по воспитанию сына.

Что сказала мать мальчика в суде

В ходе судебного заседания женщина подтвердила, что у ее сына возник конфликт с одноклассником. В то же время она заявила, что учительница предвзято относилась к ее ребенку.

По словам матери, она пыталась уладить ситуацию. В октябре 2026 года женщина перевела сына в другую школу, а также обратилась к врачу, чтобы выяснить состояние ребенка.

Она заверила суд, что в новом учебном заведении мальчик хорошо ладит с одноклассниками, и пообещала в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Как суд наказал мать школьника

Железнодорожный районный суд Львова признал женщину виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — повторном в течение года уклонении родителей от исполнения обязанностей по воспитанию детей. В результате ей был назначен штраф в размере 1700 гривен. Кроме того, женщина должна оплатить 665 гривен 60 копеек судебного сбора.

Ранее в Ковеле на Волыни группа подростков совершала сексуальное и психологическое насилие над сверстником, что привело к стрессовому расстройству у потерпевшего.

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