Во Львове судили бабушку из-за секс-видео внучки

Во Львове судили бабушку девочки / © pixabay.com

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Во Львове из-за невыполнения родительских обязанностей судили женщину. Ее обвиняли в недосмотре за малолетней внучкой, поскольку девушка занялась сексом с парнем.

Об этом говорится в постановлении Железнодорожного районного суда г. Львов.

По данным суда, бабушка является опекуншей малолетней внучки. Девочка в июне 2024 занялась сексом с несовершеннолетним. Это сняли на видео. Женщину обвинили в невыполнении родительских обязанностей.

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На суде женщина рассказала, что мать девочки умерла, а отец мобилизован. Она самостоятельно воспитывает внучку.

«Указала, что принимает со своей стороны все меры для надлежащего воспитания и содержания внучки, обеспечивает всем необходимым, интересуется ее обучением и досугом. По поводу обучения или поведения замечаний к внучке у учителей нет. Что касается события с распространением видео с внучкой, не понимает, как такое могло произойти, по этому поводу имела неоднократные профилактические разговоры с ней, провела воспитательные беседы и пытается уделять ей больше внимания», — говорится в свидетельстве женщины.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Судья ограничился устным предупреждением.

Накажут ли других участников инцидента, в частности снявшего и распространившего видео, и родителей несовершеннолетнего, в материалах постановления информации нет.

Напомним, во Львовской области к 2 годам испытательного срока приговорили организатора «Порядочной галицкой вечеринки». На этом мероприятии посетители вступали в половые акты. Мужчину обвинили в «сводничестве для разврата».