Во Львове студент разбил лицо работнику ТЦК и поплатился за это: подробности

Суд / © ТСН

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Во Львове студент во время столкновения разбил кости лица работнику ТЦК.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор студенту Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности за избиение двух военнослужащих ТЦК во время прохождения военно-врачебной комиссии.

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Конфликт возник после того, как парень был доставлен на ВЛК на улице Лемковской, поскольку в системе «Резерв+» не было сведений о его праве на отсрочку. В ответ на попытку отобрать мобильный телефон юноша устроил драку и одному военному сломал кости лица в нескольких местах, а другому нанес удары в область глаза и головы.

Детали конфликта

Конфликт произошел утром 12 июля прошлого года в помещении ВЛК по улице Лемковской, 28 во Львове. Обвиняемый — уроженец поселка Шкло Яворивского района. В суде он рассказал, что в то утро его посреди улицы задержали работники ТЦК, перекрыли движение автомобилями, затолкали в микроавтобус и привезли на комиссию. «Они затолкали его в бус и увезли на ВЛК. С ним грубо обращались, морально давили», — говорится в приговоре.

Парень подчеркивал, что показывал военным документы об обучении, дающие право на отсрочку.

Потерпевший на судебном заседании подтвердил: у задержанного действительно были бумажные документы из университета. Однако в приложении «Резерв+» информация об отсрочке по каким-либо причинам не отображалась. Поэтому юноше разрешили воспользоваться телефоном, чтобы связаться со своим учебным заведением и попросить отправить электронную справку формы №9.

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Ожидая документа в коридоре, студент начал громко и нецензурно высказываться по телефону в адрес работников ТЦК. Один из потерпевших сделал ему замечание, но брань продолжилась. Тогда военный вышел в коридор, чтобы забрать у мальчика мобильный телефон. Обвиняемый заявил, что расценил это как нападение и «инстинктивно начал защищаться».

Студент ударил двух работников ТЦК

По материалам дела, студент сначала ударил кулаком в область правого глаза одного военного, причинив ему легкие телесные повреждения — синяк и ушиб. После этого ударил в лицо военного, пытавшегося отобрать телефон. Когда тот закрыл голову руками, то студень продолжил наносить точные удары по телу. Прекратить избиение смогли только другие сотрудники учреждения, которые подбежали к шуму и свергли нападающего на пол.

Пострадавший до сих пор не чувствует правой части лица

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у военного множественные обломочные переломы костей лица и черепа. По данным суда, потерпевший перенес несколько операций. На момент суда мужчина заявил, что до сих пор не чувствует правой части лица из-за повреждения нерва. «Он не чувствует правой стороны лица, у него терзается и дергается нерв. В результате травмы у него ухудшилось зрение в правом глазу», — говорится в приговоре.

Как наказали студента

Суд назначил студенту один год условного срока. Также осужденный должен оплатить потерпевшему работнику ТЦК почти 20 тысяч гривен за лечение и 120 тысяч моральной компенсации.

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