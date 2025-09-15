Во Львове столкнулись два автомобиля: пострадали четырехлетняя девочка и три женщины (фото)

ДТП во Львове / © Полиция Львовской области

Во Львове в результате ДТП травмировались четыре человека, среди которых четырехлетняя девочка.

Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook.

Автостолкновение произошло 14 сентября, около 21:30, на перекрестке улиц Стрыйской и Миклеша во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Renault Kangoo под управлением 61-летнего львовянина и Mercedes-Benz под управлением 40-летнего жителя Львова.

«В результате ДТП четверо пассажирок Renault Kangoo: четырехлетняя девочка и женщины в возрасте 25, 31 и 52 года — все львовянки — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

ДТП во Львове / © Полиция Львовской области

ДТП во Львове / © Полиция Львовской области

ДТП во Львове / © Полиция Львовской области

По факту следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка.