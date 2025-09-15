- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове столкнулись два автомобиля: пострадали четырехлетняя девочка и три женщины (фото)
Произошло столкновение автомобилей Renault Kangoo под управлением 61-летнего львовянина и Mercedes-Benz под управлением 40-летнего жителя Львова.
Во Львове в результате ДТП травмировались четыре человека, среди которых четырехлетняя девочка.
Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook.
Автостолкновение произошло 14 сентября, около 21:30, на перекрестке улиц Стрыйской и Миклеша во Львове.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Renault Kangoo под управлением 61-летнего львовянина и Mercedes-Benz под управлением 40-летнего жителя Львова.
«В результате ДТП четверо пассажирок Renault Kangoo: четырехлетняя девочка и женщины в возрасте 25, 31 и 52 года — все львовянки — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
По факту следователи Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка.