Во Львове стартуют масштабные проверки авто и документов: в чем причина

Во Львове с 16 по 18 сентября будут проводить масштабные мероприятия по безопасности, во время которых возможны проверки документов у граждан, осмотр автомобилей, временные ограничения движения и осмотр территорий и помещений общего пользования.

Об этом сообщило Управление Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

К мероприятиям также привлекут Национальную полицию, Патрульную полицию, Нацгвардию, Госпогранслужбу и Военную службу правопорядка в ВСУ.

По данным СБУ, действия правоохранителей охватят всю территорию Львова. Цель — предотвращение возможных терактов и диверсий, противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины и повышение уровня безопасности граждан в условиях военного положения.

Правоохранители отмечают, что в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц возможно проведение дополнительных проверок. Также в городе будут проверять общественные места и выявлять запрещенные предметы.

В СБУ призвали жителей и гостей Львова иметь при себе документы, соблюдать режим комендантского часа и с пониманием относиться к возможным неудобствам во время проверок.

Напомним, ранее мы писали о том, что если граждан Украины останавливают для проверки документов работники ТЦК и СП, следует попросить этих людей представиться и показать удостоверение.