Во Львове спасли малыша весом 750 г: нейрохирурги провели операцию на мозге младенцу (фото)

Ребенок весом 750 г пережил сложную нейрохирургическую операцию во Львове Фото Детской больницы Святого Николая.

Во Львове впервые провели сложную нейрохирургическую операцию на мозге преждевременно рожденному ребенку, который на момент вмешательства весил всего 750 граммов. После 147 дней в реанимации и девяти месяцев борьбы за жизнь девочку выписали домой.

Об этом сообщили врачи Детской больницы Святого Николая.

Речь идет о девочке Эвелине из Тернопольщины, которая родилась на 25-й неделе беременности. Ее мама Наталья рассказывает, что до середины беременности все проходило без осложнений, однако впоследствии инфекция вызвала критическое многоводие.

Девочка Эвелина из Тернопольщины Фото Детской больницы Святого Николая.

Женщину госпитализировали, а медики пытались максимально продлить беременность.

Врачи применили ряд сложных вмешательств, в частности, наложили превентивный шов из-за укорочения шейки матки и дважды провели амниоредукцию — процедуру уменьшения количества околоплодных вод. Впрочем, на 25-й неделе ситуация резко ухудшилась: отошли воды, началось отслоение плаценты и массивное кровотечение.

Кесарево сечение медики выполнили в очень короткое время — от начала кровотечения до рождения ребенка прошло всего 10 минут. Это позволило спасти и мать, и младенца.

Новорожденную девочку весом 750 граммов сразу доставили в отделение интенсивной терапии.

«Она была настолько крошечная, что я свое обручальное кольцо могла одеть ей на ручку», — вспоминает мать.

Из-за глубокой недоношенности у ребенка произошло тяжелое кровоизлияние в мозг и развилась гидроцефалия — опасное состояние, при котором в мозге скапливается жидкость. Единственным шансом на спасение было оперативное вмешательство.

Уникальный случай: львовские врачи совершили прорыв

По словам заведующего отделением нейрохирургии Тараса Никитина, это был уникальный случай.

«Это самый маленький ребенок, который я оперировал в своей практике. Мы установили резервуар Омайя, позволяющий ежедневно выводить излишнюю жидкость из мозга без травмирования тканей».

Состояние ребенка оставалось тяжелым: он не мог самостоятельно дышать и питаться, а также имел проблемы со зрением. В четыре месяца ей провели лазерную операцию на сетчатке, что позволило сберечь зрение.

Впоследствии нейрохирурги выполнили еще одно сложное вмешательство — нейроэндоскопию. Из-за измененной анатомии врачи работали под УЗИ-навигацией. Когда девочка набрала вес до 2,5 кг, ей установили постоянную шунтирующую систему.

После длительного лечения и выхаживания состояние Эвелины значительно улучшилось. На момент выписки она весила 6,2 кг, самостоятельно дышит, ест из бутылочки и активно реагирует на родителей. По результатам обследований, у нее не обнаружено судом — редкость для детей с такой глубокой недоношенностью.

Впереди у ребенка реабилитация и регулярные осмотры, однако главное — он наконец-то дома вместе с семьей.

В больнице подчеркивают, что за жизнь девочки боролась большая команда специалистов — от неонатологов и хирургов до реабилитологов и медсестер.

