Во Львове спасли малыша весом 750 г: нейрохирурги провели операцию на мозге младенцу (фото)
Во Львове нейрохирурги впервые провели операцию на мозге младенцу весом 750 г. Девочка пережила 147 дней реанимации и дома.
Во Львове впервые провели сложную нейрохирургическую операцию на мозге преждевременно рожденному ребенку, который на момент вмешательства весил всего 750 граммов. После 147 дней в реанимации и девяти месяцев борьбы за жизнь девочку выписали домой.
Об этом сообщили врачи Детской больницы Святого Николая.
Речь идет о девочке Эвелине из Тернопольщины, которая родилась на 25-й неделе беременности. Ее мама Наталья рассказывает, что до середины беременности все проходило без осложнений, однако впоследствии инфекция вызвала критическое многоводие.
Женщину госпитализировали, а медики пытались максимально продлить беременность.
Врачи применили ряд сложных вмешательств, в частности, наложили превентивный шов из-за укорочения шейки матки и дважды провели амниоредукцию — процедуру уменьшения количества околоплодных вод. Впрочем, на 25-й неделе ситуация резко ухудшилась: отошли воды, началось отслоение плаценты и массивное кровотечение.
Кесарево сечение медики выполнили в очень короткое время — от начала кровотечения до рождения ребенка прошло всего 10 минут. Это позволило спасти и мать, и младенца.
Новорожденную девочку весом 750 граммов сразу доставили в отделение интенсивной терапии.
«Она была настолько крошечная, что я свое обручальное кольцо могла одеть ей на ручку», — вспоминает мать.
Из-за глубокой недоношенности у ребенка произошло тяжелое кровоизлияние в мозг и развилась гидроцефалия — опасное состояние, при котором в мозге скапливается жидкость. Единственным шансом на спасение было оперативное вмешательство.
Уникальный случай: львовские врачи совершили прорыв
По словам заведующего отделением нейрохирургии Тараса Никитина, это был уникальный случай.
«Это самый маленький ребенок, который я оперировал в своей практике. Мы установили резервуар Омайя, позволяющий ежедневно выводить излишнюю жидкость из мозга без травмирования тканей».
Состояние ребенка оставалось тяжелым: он не мог самостоятельно дышать и питаться, а также имел проблемы со зрением. В четыре месяца ей провели лазерную операцию на сетчатке, что позволило сберечь зрение.
Впоследствии нейрохирурги выполнили еще одно сложное вмешательство — нейроэндоскопию. Из-за измененной анатомии врачи работали под УЗИ-навигацией. Когда девочка набрала вес до 2,5 кг, ей установили постоянную шунтирующую систему.
После длительного лечения и выхаживания состояние Эвелины значительно улучшилось. На момент выписки она весила 6,2 кг, самостоятельно дышит, ест из бутылочки и активно реагирует на родителей. По результатам обследований, у нее не обнаружено судом — редкость для детей с такой глубокой недоношенностью.
Впереди у ребенка реабилитация и регулярные осмотры, однако главное — он наконец-то дома вместе с семьей.
В больнице подчеркивают, что за жизнь девочки боролась большая команда специалистов — от неонатологов и хирургов до реабилитологов и медсестер.
