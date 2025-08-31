Во Львове снова произошла стрельба: что выяснила полиция (фото)

Стрельба во Львове / © Суспільне

Вечером в воскресенье, 31 августа, во Львове на улице Владимира Великого произошла стрельба. На место происшествия прибыл наряд полиции и кареты скорой помощи.

Об этом сообщило «Суспільне.Львів» со ссылкой на комментарий полиции и медиков.

По словам очевидцев, огонь из пистолета открыл мужчина, за которым бежали два человека. Выстрелы раздавались вблизи McDonald`s и фирменного магазина «Рошен».

Свидетели утверждают, что преследователи догнали стрелка.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

«Мужчина, который вероятно совершил выстрелы, задержан», — говорится в сообщении.

Задержанный после стрельбы во Львове / © Полиция Львовской области

В полиции отметили, что сообщение о стрельбе на улице Владимира Великого поступило в полицию около 20:20.

«Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета. До прибытия полиции злоумышленника задержали прохожие. Пока за медицинской помощью никто не обращался», — сообщили в полицейской пресс-службе.

Работники полиции проводят проверку. Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, накануне, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове выстрелами из пистолета был убит украинский политик, бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий.