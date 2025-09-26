ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
277
Время на прочтение
1 мин

Во Львове сдают в аренду "квартиру-коробку" площадью всего 4 м² (видео)

Во Львове выставили на аренду крошечную квартиру, которая, имея площадь всего 4 кв. м, больше похожа на кладовку.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Миниатюрная квартира во Львове, которую сдают в аренду

Миниатюрная квартира во Львове, которую сдают в аренду / © скриншот с видео

Во Львове в аренду сдают миниатюрную квартиру, которая больше похожа на кладовку, однако владельцы утверждают — в ней есть все необходимое для проживания. Кроме того, из окна открывается живописный вид на исторический центр города.

Видеообзор такого необычного жилья появился в TikTok.

Авторы видеообзора о крошечной квартире во Львове подчеркивают, что этот вариант подойдет для краткосрочного проживания одного человека, а его минималистичный интерьер окрестили «японским стилем».

Из-за того, что площадь квартиры составляет всего 4 кв. м, владельцы объединили санузел и спальное место в одно пространство, а кухни здесь вообще нет. Кровать размещена на втором ярусе, а микроволновую печь расположили прямо над унитазом.

Несмотря на скромные размеры, в квартире есть ряд удобств: сейф, микроволновая печь, душевая кабина, компактный холодильник, комод, полуторная кровать с ортопедическим матрасом (выдерживает до 120 кг), телевизор, рекуператор для подачи свежего воздуха.

В ближайшее время владельцы планируют добавить еще складной стул и стол.

Стоимость аренды этой мини-квартиры пока что не озвучивается.

К слову, самая дешевая квартира для покупки во Львове стоит 18 тыс. долл. Это комната в общежитии площадью 17,5 кв. м с общими удобствами (туалет и душ) на этаже. Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове составляет 63 тыс. долл.

Дата публикации
Количество просмотров
277
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie