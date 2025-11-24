Во Львове родители учеников устроили стрельбу во дворе школы - подробности инцидента

Общеобразовательная школа №13 на Сыхове / © Львівська міська рада

Реклама

Во Львове в воскресенье во дворе средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове произошел инцидент со стрельбой между двумя родителями учеников.

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк в Facebook.

По предварительной информации, дети обоих мужчин учатся в одном классе начальной школы и ранее имели конфликт между собой. В связи с этим 23 ноября в учебном заведении была организована встреча у директора с участием родителей и социального работника, чтобы урегулировать ситуацию и найти общее решение. Однако во время разговора стороны не смогли прийти к согласию и продолжили выяснять отношения уже во дворе школы.

Реклама

После словесной схватки один из мужчин достал пневматический пистолет и, по предварительным данным, произвел четыре выстрела в направлении оппонента. У пострадавшего обнаружили ранения в живот и ногу. На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, а также оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей.

По информации департамента образования, никто из школьников или педагогов не пострадал. Происшествие произошло во внеурочное время, и дети, которые находились на территории школы, не были втянуты в конфликт.

В своем комментарии Андрей Закалюк отметил, что любые проявления агрессии, применение физической силы, угрозы или использование оружия родителями на территории учебных заведений является грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность. Он подчеркнул, что такие действия создают прямую угрозу жизни и психологическому здоровью детей и являются абсолютно недопустимыми в образовательной среде.

Закалюк также призвал общественность не распространять непроверенную информацию и пользоваться исключительно официальными источниками коммуникации, поскольку ситуация находится на контроле правоохранительных органов и департамента образования.

Реклама

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство. Правоохранители выясняют мотивы действий участников конфликта, происхождение оружия и другие обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в университете Линкольна в американском штате Пенсильвания стрельба сорвала празднование Дня выпускника.