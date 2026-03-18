Во Львове разоблачили диверсанта РФ

Железнодорожный районный суд города Львова осудил переселенца из Запорожья, который совершал диверсии на Львовской железной дороге. За три поджога стратегических объектов «Укрзализныци» он проведет за решеткой 2 года.

Об этом говорится в приговоре суда.

Диверсии во Львове: в чем обвиняют переселенца

История началась в марте 2025 года. Обвиняемый, внутренне перемещенное лицо со статусом ребенка-сироты, искал подработку в Telegram. Там он наткнулся на анонимного куратора, который предложил деньги за поджоги релейных шкафов сигнальных установок.

Следствие установило, что юноша осознавал: он действует в ущерб оборонной безопасности Украины в условиях войны. Однако «корыстный мотив» победил. К делу он привлек двух несовершеннолетних сообщников (которые уже получили свои приговоры ранее).

Что делали подростки-диверсанты

Для совершения преступлений диверсанты приобрели растворитель «Уайт-спирит» на местном рынке «Левандовский».

Они совершили такие преступления:

28 марта 2025 года: поджог релейного шкафа на ул. Городоцкой во Львове. Процесс снимали на видео для отчета куратору. 31 марта 2025 года: поджог на перегоне «Рясное-Львов». Повторный эпизод 28 марта (рано утром): поджог на перегоне «Рудно-Рясное-2».

Хотя оборудование внутри шкафов не сгорело полностью (повреждена только покраска), суд квалифицировал это как законченное покушение на диверсию. Такие действия могли привести к сбоям в движении поездов, что является критическим для обороны и гуманитарных нужд.

Соглашение с прокурором и смягчающие обстоятельства

Обвиняемый полностью признал вину, искренне покаялся и пошел на сделку со следствием. Суд учел его тяжелое детство: парень с самого рождения рос без родительской опеки в государственных учреждениях и является внутренне перемещенным лицом.

Приговор суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности.

Парня приговорили к 2 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 113 УК Украины .

Также у него конфисковали все имущество, включая орудия преступления — смартфоны iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy A05 и Redmi 9A.

Расходы: Взыскание в пользу государства более 10 850 грн за проведение экспертиз.

Осужденный будет оставаться под стражей до вступления приговора в законную силу. Время пребывания в СИЗО (с апреля 2025 года) ему засчитают в срок наказания «день за день». Фактически, значительную часть срока он уже отсидел во время следствия.

